Si les joueurs de tennis, toujours très ambi­tieux, hésitent rare­ment à changer de coach lorsque les choses ne tournent pas dans leur sens, c’est égale­ment le cas des entraî­neurs qui peuvent eux aussi choisir un projet plus inté­res­sant pour leur carrière.

C’est notam­ment ce qu’il s’est passé pour l’en­traî­neur Samuel Lopez qui, après plusieurs années aux côtés de Pablo Carreno Busta, a décidé de quitter ce dernier pour rejoindre l’équipe de Carlos Alcaraz. Une déci­sion forcé­ment diffi­cile à annoncer.

« Il est évident que je ne pouvais pas lui dire une chose pareille au télé­phone. La première chose à laquelle nous avons été confrontés a été cette conver­sa­tion, c’était très diffi­cile de lui dire, j’avais du mal à finir mes phrases sous le coup de l’émo­tion. Je ne peux que le remer­cier pour sa réac­tion, parce qu’il ne s’y atten­dait pas non plus. Il s’est un peu figé, mais il a compris. Ce que je ne pouvais pas faire, c’était d’être avec Pablo et Carlos en même temps. C’était une déci­sion prise en pensant à ma famille et à mon avenir profes­sionnel. Cela me fait mal à l’âme, je suis devenu émotif en lui parlant, mais Pablo m’a dit de rester calme, que dans ma situa­tion, il aurait fait la même chose. Après avoir longue­ment réfléchi, je me suis dit que je devais le faire, que c’était le rêve de tout entraî­neur. Non seule­ment parce que je suis avec Carlos (Alcaraz), mais aussi parce que je suis avec Juan Carlos (Ferrero), avec qui je partage la même façon de voir le tennis. Il le connaît mieux que quiconque après ces 6–7 années, j’étais là une fois, j’ai parti­cipé à quelques tour­nois, j’ai appris à le connaître, mais à une plus grande distance. Maintenant, j’ai un nouveau défi à relever et c’est très excitant. »