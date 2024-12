Ancien joueur profes­sionnel italien et désor­mais consul­tant pour le site OA Sport, Guido Monaco a été invité à réagir aux nombreuses attaques de Nick Kyrgios envers Jannik Sinner suite à son impli­ca­tion dans une affaire de dopage.

Pas tendre avec l’Australien, Monaco va encore plus loin en faisant un drôle de raccourci pour s’en prendre à Novak Djokovic.

« Il faut ignorer ce que dit Kyrgios. Ses décla­ra­tions ont été enten­dues par Djokovic qui, en déci­dant d’avoir cette rela­tion avec lui en jouant en double avec lui, corro­bore le point de vue de Kyrgios sur Sinner : c’est comme dire qu’il valide ce que Kyrgios pense. Cette rela­tion qu’il continue d’en­tre­tenir après les décla­ra­tions de Kyrgios, qui est un person­nage négatif pour le tennis, me dérange. Je suis pour ignorer Kyrgios : s’il doit y avoir ce match, Sinner le trai­tera comme un adver­saire normal et nous devrions faire comme lui en igno­rant une personne qui a toujours craché sur le tennis. Traitons‐le pour ce qu’il est : un type problé­ma­tique qui a fait plus de mal que de bien au monde du tennis, ne lui donnons pas le poids qu’il n’a pas sur des ques­tions aussi impor­tantes, nous devons moins parler de lui parce que sinon nous faisons son jeu. »