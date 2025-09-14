Lors d’un tournoi de golf cari­tatif orga­nisé à Majorque, Rafael Nadal a réagi aux compa­rai­sons récur­rentes entre le duo Carlos Alcaraz–Jannik Sinner et le légen­daire « Big 3 ».

« Nous (Roger Federer, Novak Djokovic et lui) étions qui nous étions, et c’est tout. Au final, chacun doit vivre sa propre histoire, chaque histoire est diffé­rente, et il n’y a pas lieu de se comparer sans cesse. Ce que nous avons connu, c’est une époque où trois joueurs ont légè­re­ment modifié les chiffres qui exis­taient jusqu’a­lors », a déclaré l’homme aux 14 Roland‐Garros dans des propos relayés par Sportskeeda.