AccueilATPLe message fort de Nadal sur Alcaraz et Sinner : "Federer, Djokovic...
ATP

Le message fort de Nadal sur Alcaraz et Sinner : « Federer, Djokovic et moi étions qui nous étions, et c’est tout. Chacun doit vivre sa propre histoire, chaque histoire est diffé­rente, et il n’y a pas lieu de se comparer sans cesse »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

367

Lors d’un tournoi de golf cari­tatif orga­nisé à Majorque, Rafael Nadal a réagi aux compa­rai­sons récur­rentes entre le duo Carlos Alcaraz–Jannik Sinner et le légen­daire « Big 3 ».

« Nous (Roger Federer, Novak Djokovic et lui) étions qui nous étions, et c’est tout. Au final, chacun doit vivre sa propre histoire, chaque histoire est diffé­rente, et il n’y a pas lieu de se comparer sans cesse. Ce que nous avons connu, c’est une époque où trois joueurs ont légè­re­ment modifié les chiffres qui exis­taient jusqu’a­lors », a déclaré l’homme aux 14 Roland‐Garros dans des propos relayés par Sportskeeda.

Publié le dimanche 14 septembre 2025 à 16:25

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats en direct !
Article suivant
Alcaraz : « Certaines personnes aiment agir d’une certaine manière, même si ce n’est pas la plus exem­plaire, et cela peut leur convenir ; d’autres préfèrent agir de manière plus exem­plaire, et je fais partie de ceux‐là »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.