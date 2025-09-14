Alors qu’elle participe seulement à son deuxième tournoi de niveau WTA 250, la jeune française Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah (214e mondiale à 19 ans) s’est qualifiée en finale à Sao Paulo au Brésil.
Elle s’est exprimée dans des propos relayés par L’Equipe avant d’affronter l’Indonésienne Janice Tjen (130e mondiale) pour tenter de remporter son premier titre en carrière.
« Maintenant que la machine est lancée, il faut aller au bout. Si je gagne, je vais me faire un bon resto à Sao Paulo ; mais non, je ne chanterai pas au micro du stade, seulement sous ma douche (rires) », a plaisanté la joueuse tricolore d’origine malgache, visiblement passionnée de musique.
Publié le dimanche 14 septembre 2025 à 15:50