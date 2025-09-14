Alors qu’elle parti­cipe seule­ment à son deuxième tournoi de niveau WTA 250, la jeune fran­çaise Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah (214e mondiale à 19 ans) s’est quali­fiée en finale à Sao Paulo au Brésil.

Deux Françaises ont atteint une finale sur le circuit WTA cette saison :



🇫🇷 Loïs Boisson – WTA 250 Hambourg 🏆

🇫🇷 Sarah Rakotomanga – WTA 250 Sao Paulo ⏳



Finale prévue à 20h contre Janice Tjen (130e) pour la Française de 19 ans. pic.twitter.com/JKio4sigcH — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) September 14, 2025

Elle s’est exprimée dans des propos relayés par L’Equipe avant d’af­fronter l’Indonésienne Janice Tjen (130e mondiale) pour tenter de remporter son premier titre en carrière.

« Maintenant que la machine est lancée, il faut aller au bout. Si je gagne, je vais me faire un bon resto à Sao Paulo ; mais non, je ne chan­terai pas au micro du stade, seule­ment sous ma douche (rires) », a plai­santé la joueuse trico­lore d’ori­gine malgache, visi­ble­ment passionnée de musique.