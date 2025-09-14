AccueilWTAWTA - Sao PauloLa Française Rakotomanga, qualifiée en finale : "Si je gagne, non, je...
WTA - Sao Paulo

La Française Rakotomanga, quali­fiée en finale : « Si je gagne, non, je ne chan­terai pas au micro du stade, seule­ment sous ma douche »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

231
Screenshot

Alors qu’elle parti­cipe seule­ment à son deuxième tournoi de niveau WTA 250, la jeune fran­çaise Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah (214e mondiale à 19 ans) s’est quali­fiée en finale à Sao Paulo au Brésil. 

Elle s’est exprimée dans des propos relayés par L’Equipe avant d’af­fronter l’Indonésienne Janice Tjen (130e mondiale) pour tenter de remporter son premier titre en carrière. 

« Maintenant que la machine est lancée, il faut aller au bout. Si je gagne, je vais me faire un bon resto à Sao Paulo ; mais non, je ne chan­terai pas au micro du stade, seule­ment sous ma douche (rires) », a plai­santé la joueuse trico­lore d’ori­gine malgache, visi­ble­ment passionnée de musique. 

Publié le dimanche 14 septembre 2025 à 15:50

Article précédent
Flavia Pennetta, épouse de Fabio Fognini : « Il faut d’abord ‘tuer’ le joueur et renaître en tant que coach. Ce n’est pas facile »
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.