S’il a été doublé par Carlos Alcaraz au classement ATP, après avoir perdu la finale de l’US Open face à son rival espagnol, Jannik Sinner ne voit toujours pas Alexander Zverev dans son rétroviseur.
Le compte Jeu, Set et Maths propose une statistique édifiante pour marquer l’écart entre les deux phénomènes et le reste du circuit actuellement :
📊 4 850 points séparent au classement Jannik Sinner 🇮🇹 d’Alexander Zverev 🇩🇪.— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) September 9, 2025
Soit autant de points entre le 2e et le 3e mondial qu’entre le 3e et le 47e mondial (Miomir Kecmanovic 🇷🇸). pic.twitter.com/PeqzcTUP5K
Vainqueurs à eux deux des huit derniers tournois du Grand Chelem, Alcaraz et Jannik dominent de la tête et des épaules le tennis mondial.
Publié le mercredi 10 septembre 2025 à 11:15