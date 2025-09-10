S’il a été doublé par Carlos Alcaraz au clas­se­ment ATP, après avoir perdu la finale de l’US Open face à son rival espa­gnol, Jannik Sinner ne voit toujours pas Alexander Zverev dans son rétroviseur.

Le compte Jeu, Set et Maths propose une statis­tique édifiante pour marquer l’écart entre les deux phéno­mènes et le reste du circuit actuellement :

📊 4 850 points séparent au clas­se­ment Jannik Sinner 🇮🇹 d’Alexander Zverev 🇩🇪.



Soit autant de points entre le 2e et le 3e mondial qu’entre le 3e et le 47e mondial (Miomir Kecmanovic 🇷🇸). pic.twitter.com/PeqzcTUP5K — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) September 9, 2025

Vainqueurs à eux deux des huit derniers tour­nois du Grand Chelem, Alcaraz et Jannik dominent de la tête et des épaules le tennis mondial.