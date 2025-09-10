AccueilATPL'écart de points terrifiant entre Sinner, numéro 2 mondial, et Zverev, numéro...
L’écart de points terri­fiant entre Sinner, numéro 2 mondial, et Zverev, numéro 3 mondial

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

S’il a été doublé par Carlos Alcaraz au clas­se­ment ATP, après avoir perdu la finale de l’US Open face à son rival espa­gnol, Jannik Sinner ne voit toujours pas Alexander Zverev dans son rétroviseur. 

Le compte Jeu, Set et Maths propose une statis­tique édifiante pour marquer l’écart entre les deux phéno­mènes et le reste du circuit actuellement : 

Vainqueurs à eux deux des huit derniers tour­nois du Grand Chelem, Alcaraz et Jannik dominent de la tête et des épaules le tennis mondial.

Publié le mercredi 10 septembre 2025 à 11:15

