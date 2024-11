Si « l’oncle » Toni Nadal a ouver­te­ment critiqué la céré­monie en l’hon­neur de Rafa mardi dernier à Malaga après l’éli­mi­na­tion de l’Espagne dès les quarts de finale de la Coupe Davis, l’en­tou­rage de la légende n’au­rait égale­ment pas été convaincu par ces adieux jugés décevants.

C’est une infor­ma­tion de nos confrères de Clay Tennis qui cite un proche de Rafael Nadal : « Il y aura d’autres adieux et de meilleurs adieux. »

Le média spécia­lisé affirme égale­ment que l’homme aux 14 Roland‐Garros aurait l’in­ten­tion de jouer en 2025, en parti­ci­pant donc à une ou plusieurs exhibitions.

