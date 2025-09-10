Carlos Alcaraz aime faire la fête et il ne s’en cache pas. Cela ne l’empêche pas de réaliser des perfor­mances de très haut niveau sur le court.

Après celle face à Jannik Sinner en finale de l’US Open ce dimanche soir, l’Espagnol a célébré comme il se doit le sixième titre du Grand Chelem de sa carrière et son retour à la première place mondiale en se rendant dans une bôite de nuit de New‐York.

Et à en croire les quelques photos publiées ci‐dessous, Carlitos s’est bien amusé.

Carlos Alcaraz’ US Open cele­bra­tion Sunday night in New York 🥳🏆



Et peut d’ailleurs voir sur la première qu’il était un peu « fatigué ».