Carlos Alcaraz aime faire la fête et il ne s’en cache pas. Cela ne l’empêche pas de réaliser des performances de très haut niveau sur le court.
Après celle face à Jannik Sinner en finale de l’US Open ce dimanche soir, l’Espagnol a célébré comme il se doit le sixième titre du Grand Chelem de sa carrière et son retour à la première place mondiale en se rendant dans une bôite de nuit de New‐York.
Et à en croire les quelques photos publiées ci‐dessous, Carlitos s’est bien amusé.
Carlos Alcaraz’ US Open celebration Sunday night in New York 🥳🏆— Bastien Fachan (@BastienFachan) September 9, 2025
📸 izzyrobertti/IG pic.twitter.com/n2gJvxK7oz
Et peut d’ailleurs voir sur la première qu’il était un peu « fatigué ».
Publié le mercredi 10 septembre 2025 à 18:40