Alors qu’il n’a parti­cipé qu’à quatre des sept premiers Masters 1000 de la saison, Novak Djokovic pour­rait bien en zapper un nouveau.

En effet, l’or­ga­ni­sa­tion du Masters 1000 de Shanghai, prévu du 1er au 12 octobre, a dévoilé son affiche de présen­ta­tion, et Novak Djokovic est tota­le­ment absent. Une absence tout sauf anodine surtout pour un joueur de sa stature.

Shanghai is ready. Are you ?



The count­down to the 2025 #RolexShanghaiMasters is ON ✅ pic.twitter.com/OOeFwVvtXP — Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) September 4, 2025

Pour rappel, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem s’était incliné en finale de l’édi­tion 2024 contre Jannik Sinner. En cas de confir­ma­tion de son retrait, il perdra donc 600 points au clas­se­ment ATP.