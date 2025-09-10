Alors qu’il n’a participé qu’à quatre des sept premiers Masters 1000 de la saison, Novak Djokovic pourrait bien en zapper un nouveau.
En effet, l’organisation du Masters 1000 de Shanghai, prévu du 1er au 12 octobre, a dévoilé son affiche de présentation, et Novak Djokovic est totalement absent. Une absence tout sauf anodine surtout pour un joueur de sa stature.
Shanghai is ready. Are you ?— Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) September 4, 2025
The countdown to the 2025 #RolexShanghaiMasters is ON ✅ pic.twitter.com/OOeFwVvtXP
Pour rappel, l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem s’était incliné en finale de l’édition 2024 contre Jannik Sinner. En cas de confirmation de son retrait, il perdra donc 600 points au classement ATP.
Publié le mercredi 10 septembre 2025 à 18:06