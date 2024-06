Les fans de tennis le savent, voir Roger Federer et Rafael Nadal sur un court est hors‐norme de part.

L’ancien 38e joueur mondial, Lionel Roux, s’en est aperçu lors de sa première expé­rience de commen­ta­teur sportif. Sur le compte Instagram de KPSports, le consul­tant pour Canal+, a raconté avec des étoiles dans les yeux, l’im­pres­sion laissée par le Majorquin et le Suisse, lors du premier Open d’Australien qu’il a commenté.

« Je me rappelle que le premier match que j’ai commenté, c’était Federer sur le central à l’Open d’Australie, et en fait, c’était hyper impres­sion­nant car on était installé dans une cabine à côté des photo­graphes au bord du court. Ils ont eu la possi­bi­lité de nous changer de cabine au bout de trois ou quatre jours. Nous, on a décidé de rester, parce qu’en fait, là où on commen­tait, on voyait les dépla­ce­ments de Federer et de Nadal que je commen­tais aussi, et c’était telle­ment impres­sion­nant que j’ai pris un pied d’enfer. On avait l’impression que Federer jouait presque sur coussin d’air, il se dépla­çait comme s’il volait. Nadal c’était un petit peu plus arraché, mais c’était assez sympa. »