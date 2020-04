Feliciano Lopez a accordé un long et intéressant entretien au quotidien ibérique Sport. Le Madrilène, qui est aussi directeur du tournoi de Madrid, se confie d’abord sur l’impact de cette crise dans le monde du tennis : « Cette crise peut changer beaucoup de choses car elle ne laisse personne indifférent. L’industrie du tennis devra réfléchir et essayer d’évoluer par tous les moyens pour s’adapter à ce type de situation. »

L’Espagnol entame ensuite une réflexion plus philosophique sur la prise de conscience qu’il espère qu’elle pourra générer dans nos sociétés : « Nous devons surtout réfléchir, en tant que société et individus, à la manière dont nous vivons et dont nous devrions vivre pour être plus justes, solidaires et respectueux les uns des autres. Il faut accorder de l’importance à ce qui est vraiment important et ne pas remonter dans un train à pleine vitesse et sans arrêt qui nous conduirait à commettre les mêmes erreurs. »