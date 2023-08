L’automne dernier, un chapitre de 15 ans s’est terminé pour Severin Lüthi avec la retraite de son joueur : Roger Federer. Ce n’est pas pour ça que le tech­ni­cien suisse a délaissé le tennis, au contraire. Il garde toujours un œil sur le circuit et ses nouvelles stars comme Alcaraz. Mais lorsque Blick l’interroge sur le futur du jeune Espagnol, Lüthi confie avec humour ne pas être un très bon parieur :

« Je suppose que je me suis trompé sur la plupart des prédic­tions que j’ai faites dans ma vie. Je m’en souviens encore : lorsque Pete Sampras avait remporté 14 titres du Grand Chelem, j’ai dit : « Personne n’y arri­vera plus jamais ! Maintenant, nous avons déjà trois joueurs qui ont 20 victoires ou plus en Grand Chelem. Et ce n’est pas comme si 250 ans s’étaient écoulés depuis que j’avais fait ma décla­ra­tion (rires). »