Dans l’émis­sion des Grandes Gueules sur RMC Info, l’an­cienne cham­pionne fran­çaise s’est exprimé au sujet d’Ugo Humbert. Selon Marion, Ugo a vrai­ment fait un vrai effort mental pour oublier sa person­na­lité, se trans­former pour être plus expansif et plus expressif sur le court.

https://twitter.com/GGsportRMC/status/1852632682867335475 « Ugo Humbert est un joueur qui est parfois un peu fragile menta­le­ment. Le voir aller cher­cher le public alors qu’il a une person­na­lité réservée et renfermée, j’ai trouvé ça vrai­ment inté­res­sant. Cela peut l’aider à changer de dimen­sion tennistique.…On pense souvent à Arthur Fils et un peu moins à Ugo Humbert, c’est pour cela que ce qu’il a fait à Bercy va l’aider à changer de dimen­sion va l’aider car il était un peu en mal de reconnaissance »