Interrogé par Relevo, Feliciano Lopez estime que son compa­triote Rafael Nadal est le plus grand sportif espa­gnol de tous les temps. Et selon le direc­teur du Masters 1000 de Madrid et ex‐12e joueur mondial, il n’y a même pas débat !

« En outre, il a été numéro un mondial, il a gagné des médailles olym­piques.… Il n’y a pas eu en Espagne de sportif compa­rable à Rafa sur le plan sportif. Parfois, le débat est alimenté de manière jour­na­lis­tique, et je comprends qu’il soit agréable de se demander qui est le meilleur. Mais ce débat dilue un peu la réalité : si nous parlons de perfor­mances spor­tives, honnê­te­ment et sans offenser personne, je ne pense pas que quel­qu’un puisse l’égaler. Et puis il y a ce qui a trans­cendé, ce qui a ému… Il a provoqué des émotions et des senti­ments chez tant de gens… Il s’est passé des choses avec Rafa dans ce pays qui ne se sont produites avec aucun autre sportif et cela y contribue également. »

Pour rappel, le dernier tournoi de la carrière de Rafa approche à grands pas puis­qu’il fera ses adieux au tennis lors des phases finales de la Coupe Davis à Malaga, du 19 au 24 novembre.