Il y a déci­dé­ment de l’eau dans le gaz entre Nick Kyrgios et les Croates, spécia­listes du double, Nikola Metkic et Mate Pavic.

Ces derniers, battus par la paire austra­lienne Kyrgios/Kokkinakis lors du dernier Open d’Australie face à un public parti­cu­liè­re­ment agité et hostile, n’ont visi­ble­ment toujours pas digéré cette défaite à en croire la dernière décla­ra­tion de Pavic lors d’un entre­tien sur la chaîne Youtube Wish&Go.

« Les fans n’ont pas été justes. Il est diffi­cile de jouer dans ces condi­tions contre Kokkinakis et surtout Kyrgios, qui est – pour être poli­ti­que­ment correct – un clown et un idiot. Il s’en tire à bon compte et ne respecte pas ses adver­saires. D’un côté, nous avons un joueur comme Monfils, qui est un showman, qui respecte ses adver­saires et qui est inté­res­sant pour les fans ; et puis il y a Kyrgios qui est un irres­pect total et un clown ordi­naire. Mais évidem­ment, il a ses fans qui viennent le voir. »