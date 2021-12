Nos confrères du site sport-express.com reviennent sur l’année du joueur russe et il pointe donc quelques analyses du joueur qui leur a confirmé que sa victoire à l’US Open était bien sûr le plus beau moment de sa carrière mais que la défaite à Tokyo face à Bautista Agut restera long­temps dans sa tête.

Danill parle aussi de son tempé­ra­ment et là rien ne chan­gera : « Bien sur que je préfère quand les fans m’en­cou­ragent que quand ils me sifflent. Oui, il y a des moments où je ne me comporte pas très bien, mais c’est moi. Les gens voient que je ne veux tromper personne, je ne fais pas semblant. Il n’y a rien de faux en moi. Les fans de tennis le savent. »

Même si les fans le savent, certains n’ap­pré­cient pas forcé­ment certains de ses débordements.