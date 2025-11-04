Lors d’une interview accordée au Corriere dello Sport, l’ancien numéro 2 mondial et actuel coach de Learner Tien, Michael Chang, a évoqué l’importance pour les grands champions d’inspirer ceux qui les regardent.
« Chacun vit cette position différemment. Roger, Rafa et Nole ont su, au cours de leur carrière, non seulement gagner, mais aussi marquer la vie de ceux qu’ils ont côtoyés tout au long de leur carrière. Jannik et Carlos ont tout pour suivre leur exemple et faire de grandes choses pour leur sport et pour les passionnés. Dans le passé, certains joueurs ne pensaient qu’au court, et beaucoup d’entre eux sont aujourd’hui tombés dans l’oubli. »
