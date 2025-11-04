AccueilATPMichael Chang sur Alcaraz et Sinner : "Federer, Nadal et Djokovic ont...
Michael Chang sur Alcaraz et Sinner : « Federer, Nadal et Djokovic ont su non seule­ment gagner, mais aussi marquer la vie de ceux qu’ils ont côtoyés tout au long de leur carrière. Jannik et Carlos ont tout pour suivre leur exemple »

Lors d’une inter­view accordée au Corriere dello Sport, l’an­cien numéro 2 mondial et actuel coach de Learner Tien, Michael Chang, a évoqué l’im­por­tance pour les grands cham­pions d’ins­pirer ceux qui les regardent. 

« Chacun vit cette posi­tion diffé­rem­ment. Roger, Rafa et Nole ont su, au cours de leur carrière, non seule­ment gagner, mais aussi marquer la vie de ceux qu’ils ont côtoyés tout au long de leur carrière. Jannik et Carlos ont tout pour suivre leur exemple et faire de grandes choses pour leur sport et pour les passionnés. Dans le passé, certains joueurs ne pensaient qu’au court, et beau­coup d’entre eux sont aujourd’hui tombés dans l’oubli. »

Publié le mardi 4 novembre 2025 à 09:55

