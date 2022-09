Lors d’un événe­ment du All Court Tennis Club à New York, l’un des frères Bryan, Mike, a donné son avis dans la course au GOAT à Tennis365. Entre Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, l’Américain a fait son choix. Et au passage, il raconte une anec­dote assez savoureuse.

« Pour moi, c’est Roger Federer. Ces quelques années où il domi­nait, il n’a prati­que­ment pas perdu de matchs. La façon dont il jouait est toujours si douce. Il ne trans­pire pas, il est zen comme un ‘maître’. Il est aussi le plus détendu dans les vestiaires. Avant une finale de Wimbledon, il rit dans le vestiaire comme si c’était un dimanche après‐midi au parc. Quand tout sera dit et fait, même si un joueur a tous les records, j’au­rais toujours une place spéciale dans mon cœur pour Roger. »