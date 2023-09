Au cours d’une discus­sion de plus d’une heure entre Patrick Mouratoglou, Gaël Monfils et Benoit Paire où de nombreux sujets ont été abordés, ce dernier a notam­ment répondu avec fran­chise à une ques­tion de l’en­traî­neur fran­çais sur son fameux person­nage qu’il s’était créé.

Patrick Mouratolgou : « Est‐ce que d’avoir créé ce person­nage « normal », pas sportif de haut niveau, qui boit de l’al­cool, va au McDo et fait la fête, ce n’est pas une manière pour toi de tolérer plus faci­le­ment quand tu rates sur le court pour que les gens te jugent moins ? »

Benoît Paire : « Non, honnê­te­ment, non. Sur le fait du juge­ment, non. Sur le fait de passer pour un mec normal auprès de tout le monde, oui, parce que je suis comme ça. Je n’ai jamais dit que je voulais gagner des Grands Chelems, je n’ai jamais dit que j’al­lais être numéro 1 mondial. Je suis hyper content de ma carrière, j’ai trois titres. Déjà, d’avoir été dans les 100 premiers mondiaux, pour moi c’est excep­tionnel, j’étais hyper heureux quand c’est arrivé pour la première fois. À 18 ans, je ne savais même pas si j’al­lais conti­nuer le tennis. Et du coup, tout ce que je fais je le kiffes et je n’ai pas que le tennis qui me rend heureux, j’ai beau­coup d’autres choses et j’aime trop profiter de la vie. »