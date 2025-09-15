Dans un nouveau post Linkedln, l’en­traî­neur fran­çais Patrick Mouratoglou a évoqué « l’amour » pour la fête de Carlos Alcaraz, vain­queur à 22 ans de six titres du Grand Chelem.

« Vous avez proba­ble­ment vu des photos de Carlos Alcaraz faisant la fête après sa victoire à l’US Open. Honnêtement, après tout ce qu’il a accompli, il le méri­tait bien (…) Au tennis, si vous voulez atteindre un objectif, vous devez vous donner à 100 %, vous concen­trer à 100 % et vous battre comme un animal pendant les matchs. Mais vous avez aussi besoin de moments pour vous détendre, vous amuser et vivre. Pendant cet US Open, on pouvait sentir à quel point il était heureux. Il était frais menta­le­ment et plei­ne­ment concentré. L’année dernière, après les Jeux olym­piques, Carlos n’a pas pris beau­coup de temps libre et, au moment où le tournoi améri­cain a commencé, il était fatigué du tennis. Cette année, après Wimbledon, il s’est vrai­ment reposé, et les résul­tats ont suivi. La gestion du temps libre est un élément clé pour atteindre des perfor­mances élevées. PS : Je n’étais pas à la fête d’Alcaraz, elle a été publiée sur Instagram. »