Dans un nouveau post Linkedln, l’entraîneur français Patrick Mouratoglou a évoqué « l’amour » pour la fête de Carlos Alcaraz, vainqueur à 22 ans de six titres du Grand Chelem.
« Vous avez probablement vu des photos de Carlos Alcaraz faisant la fête après sa victoire à l’US Open. Honnêtement, après tout ce qu’il a accompli, il le méritait bien (…) Au tennis, si vous voulez atteindre un objectif, vous devez vous donner à 100 %, vous concentrer à 100 % et vous battre comme un animal pendant les matchs. Mais vous avez aussi besoin de moments pour vous détendre, vous amuser et vivre. Pendant cet US Open, on pouvait sentir à quel point il était heureux. Il était frais mentalement et pleinement concentré. L’année dernière, après les Jeux olympiques, Carlos n’a pas pris beaucoup de temps libre et, au moment où le tournoi américain a commencé, il était fatigué du tennis. Cette année, après Wimbledon, il s’est vraiment reposé, et les résultats ont suivi. La gestion du temps libre est un élément clé pour atteindre des performances élevées. PS : Je n’étais pas à la fête d’Alcaraz, elle a été publiée sur Instagram. »
Publié le lundi 15 septembre 2025 à 12:44