Lors d’une interview accordée au média polonais Sport, l’entraîneur d’Iga Swiatek, Wim Fisette, a expliqué l’importance pour sa joueuse de constamment surprendre ses adversaires.
« En tant que joueur de tennis, vous ne pouvez pas devenir prévisible. Vous devez évoluer, sinon vos adversaires s’habitueront à votre jeu et sauront à quoi s’attendre. Après son dernier match contre Carlos Alcaraz, Jannik Sinner a admis : ‘Oui, j’étais trop prévisible. Je dois enrichir mon jeu.’ Et c’est tout l’enjeu, surtout au plus haut niveau. Tout le monde cherche des moyens de progresser. Nous aussi. Si vous voulez rester au sommet, vous devez ajouter chaque année quelque chose à votre tennis.
Publié le lundi 15 septembre 2025 à 13:17