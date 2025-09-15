AccueilATP - WTAWim Fisette, coach de Swiatek : "Après sa dernière défaite contre Alcaraz,...
Wim Fisette, coach de Swiatek : « Après sa dernière défaite contre Alcaraz, Sinner a admis qu’il était trop prévi­sible et qu’il devait enri­chir son jeu. C’est tout l’enjeu, surtout au plus haut niveau »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Lors d’une inter­view accordée au média polo­nais Sport, l’en­traî­neur d’Iga Swiatek, Wim Fisette, a expliqué l’im­por­tance pour sa joueuse de constam­ment surprendre ses adversaires. 

« En tant que joueur de tennis, vous ne pouvez pas devenir prévi­sible. Vous devez évoluer, sinon vos adver­saires s’ha­bi­tue­ront à votre jeu et sauront à quoi s’at­tendre. Après son dernier match contre Carlos Alcaraz, Jannik Sinner a admis : ‘Oui, j’étais trop prévi­sible. Je dois enri­chir mon jeu.’ Et c’est tout l’enjeu, surtout au plus haut niveau. Tout le monde cherche des moyens de progresser. Nous aussi. Si vous voulez rester au sommet, vous devez ajouter chaque année quelque chose à votre tennis.

Publié le lundi 15 septembre 2025 à 13:17

