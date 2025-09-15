Hugo Gaston n’aurait pas pu rêver meilleur départ avec son nouveau coach, Tristan Lamasine : une victoire au Challenger de Rennes en battant en finale Stanislas Wawrinka (6−4, 6–4).

Dans des propos rapportés par Ouest‐France, le Français de 24 ans s’est exprimé sur cette nouvelle colla­bo­ra­tion avec l’ex-181e mondial, bientôt à la retraite :

« C’est pour du long terme. On s’entend très bien, c’est avant tout un très bon pote (ils étaient coéqui­piers occa­sion­nels en double en 2020 et 2021). J’avais besoin d’un renou­veau, d’une nouvelle dyna­mique. Il a montré de la dispo­ni­bi­lité et je suis très content de gagner pour notre première semaine ensemble. »