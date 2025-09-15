Hugo Gaston n’aurait pas pu rêver meilleur départ avec son nouveau coach, Tristan Lamasine : une victoire au Challenger de Rennes en battant en finale Stanislas Wawrinka (6−4, 6–4).
Dans des propos rapportés par Ouest‐France, le Français de 24 ans s’est exprimé sur cette nouvelle collaboration avec l’ex-181e mondial, bientôt à la retraite :
« C’est pour du long terme. On s’entend très bien, c’est avant tout un très bon pote (ils étaient coéquipiers occasionnels en double en 2020 et 2021). J’avais besoin d’un renouveau, d’une nouvelle dynamique. Il a montré de la disponibilité et je suis très content de gagner pour notre première semaine ensemble. »
Publié le lundi 15 septembre 2025 à 13:45