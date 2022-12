Patrick Mouratoglou a répondu à une inter­view auprès de nos confrères de Ouest France et ceci dans le cadre de l’Open de Caen, la formi­dable exhi­bi­tion orga­nisée en Normandie dont Rune est sorti vain­queur ce mercredi soir.

Si notre collègue explique à tort que c’est Patrick qui s’oc­cupe à temps plein du Danois, l’ana­lyse de Mouratoglou concer­nant la diffé­rence entre un grand cham­pion et un cham­pion est tout à fait authen­tique d’au­tant que pour le coup Patrick a vécu cela de l’in­té­rieur avec Serena.

« Depuis 2016 que je connais Rune (il avait 13 ans au moment de son arrivée à la Mouratoglou Academy), il est « parti­cu­lier ». C’est un garçon extrê­me­ment déter­miné, passionné, qui a une confiance immense en ses capa­cités. Depuis qu’il a démarré le tennis, il est convaincu qu’il va être un cham­pion. Il le croit profon­dé­ment et met tout en œuvre au quoti­dien pour cela. Serena et tous les grands cham­pions ont cette croyance extrê­me­ment forte en leurs capa­cités. C’est vital pour plein de raisons. Il y a plein de moments durs dans une carrière et quand la période est diffi­cile, ceux qui n’y croient pas aussi fort ont tendance à lâcher »