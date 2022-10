Au micro d’El Larguero avant son entrée en lice à Gijon prévue ce mardi contre Alejandro Davidovich Fokina, Andy Murray a évoqué l’année 2022 riche en émotions de Rafael Nadal, marquée par des succès impor­tants et la nais­sance de son fils, samedi dernier. Le Britannique s’est inter­rogé sur la manière dont cet heureux événe­ment va impacter spor­ti­ve­ment l’homme aux 22 titres du Grand Chelem.

« Il a eu une année incroyable. Je pense que l’Open d’Australie a été un événe­ment excep­tionnel pour lui. En reve­nant de bles­sure, il n’avait pas joué depuis long­temps et la façon dont il a gagné le tournoi… Il a eu beau­coup de matchs diffi­ciles, il aurait pu en perdre quelques‐uns, vrai­ment. En finale, il était mené de deux sets à zéro, 2–3, 0–40 et il a réussi à renverser la situa­tion. Roland‐Garros n’a pas été une surprise pour moi avec le record qu’il a là‐bas. Maintenant, je crois que lui et sa compagne ont eu leur premier enfant il y a quelques jours. Il sera inté­res­sant de voir si cela augmente le niveau de moti­va­tion ou s’il réduit le nombre de ses compé­ti­tions, je ne sais pas », a déclaré l’an­cien numéro 1 mondial.

🎾 @andy_murray, ex nº 1 y ganador de 3 Grand Slam, habló sobre Nadal en la previa del @GijonOpen



👑 « Fue increíble lo que logró en Australia. En Roland Garros no me sorprendió por el récord que tiene allí »



👶 « Nadal fue padre hace poco, veremos si aumenta su moti­va­ción » pic.twitter.com/9VCGnFOkbw — El Larguero (@ellarguero) October 10, 2022

Pour le moment, Rafa a prévu une tournée en Amérique du Sud fin novembre en compa­gnie de Casper Ruud. Il pour­rait égale­ment jouer à Bercy (30 octobre au 6 novembre) et à Turin pour le Masters (13 au 20 novembre). Deux tour­nois qu’il n’a jamais gagnés.