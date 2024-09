Andy est à la retraite et il aime ça. Interrogé par la BBC, il a fait le premier bilan de cette nouvelle période de sa vie ?

« Depuis que j’ai arrêté, je me sens vrai­ment libre et j’ai beau­coup de temps pour faire ce que je veux. Je peux consa­crer du temps à mes enfants et avoir du temps libre pour jouer au golf ou aller à la salle de sport à mes condi­tions. C’est vrai­ment agréable et je ne m’attendais pas à ça. Je m’attendais à trouver la retraite diffi­cile et à manquer beau­coup de tennis et à vouloir revenir sur les courts de tennis en tournée. Jusqu’à présent, c’est tout le contraire de ce que je pensais. Ce que j’ai toujours trouvé diffi­cile ces dernières années, c’est qu’il y avait toujours un senti­ment de culpa­bi­lité associé à ce que je faisais »