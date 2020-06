Rafael Nadal était l’invité de la Fédération française de tennis pour une conférence de presse organisée sur « Zoom ». Un moment au cours duquel, l’Espagnol a été interrogé sur son pessimisme concernant la suite de la saison, lui qui avait dit qu’il pensait plus préparer l’Open d’Australie 2021.

Le Majorquin est légèrement plus optimiste, mais reste très mesuré : « Je ne sais pas, je ne peux pas prédire l’avenir. Quand j’ai dit que je ne voyais pas de tennis pour le reste de la saison, les circonstances étaient terribles. Mon esprit n’était pas capable de penser au tennis. Je pensais simplement à la santé des gens qui souffraient. Maintenant, si on n’est pas capable d’organiser un tournoi dans des conditions assez sûres et équitables, avec tous les joueurs, alors nous ne pouvons pas jouer. Quand je dis équitable, c’est que chaque joueur du monde entier doit avoir la possibilité de disputer le tournoi. Maintenant, je ne sais pas ce qu’il va se passer. Pour moi, la clé serait de trouver un remède qui nous permettra de voyager en sécurité et de jouer au tennis sans crainte d’attraper le virus et de le transmettre. Le tennis est un sport mondialisé, ce n’est pas comme le football qui peut être joué dans un seul pays. C’est la raison pour laquelle je suis encore un peu inquiet, mais j’essaie de rester positif. Je ne sais pas aujourd’hui si on rejouera au tennis cette année. Ce qui me préoccupe en ce moment, c’est de retrouver une vie normale. »