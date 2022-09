Véritable monu­ment dans son pays, Rafael Nadal a une énième fois été honoré par l’état espa­gnol et cette fois par le roi d’Espagne Felipe VI en personne. Ce dernier a remis à Rafa le prix Camino Real en recon­nais­sance de ses efforts, tout en décla­rant qu’il était un grand ambas­sa­deur du pays.

Touché par cet honneur, Nadal en a profité pour faire passer un message assez clair concer­nant la suite de sa carrière profes­sion­nelle. « L’année a été compli­quée. Au‐delà des bles­sures, aussi à cause des nouvelles fami­liales et person­nelles, qui dans ce cas sont de très bonnes nouvelles. C’est pour­quoi le fait de rece­voir une recon­nais­sance comme celle d’au­jourd’hui me rend encore plus heureux. J’espère que ce prix ne donnera pas l’im­pres­sion que ma carrière est terminée. Loin de là, ou du moins ce n’est pas l’in­ten­tion. L’intention est de conti­nuer à porter le nom de l’Espagne dans le monde entier pendant que je suis encore actif et en compétition. »

Rafael Nadal (@RafaelNadal) recibe el Premio Camino Real : « Espero que no se de a entender con este acto y premia­ción que ya se acabó mi carrera, ni mucho menos. La inten­ción es seguir llevando el nombre de España«



Engagé en fin de semaine sur la Laver Cup aux côtés de Roger Federer et Novak Djokovic, pour ne citer qu’eux, Rafa ne devrait pas tarder à rejoindre ses deux grands rivaux qui sont déjà arrivés sur le sol londonien.