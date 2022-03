En souf­france pendant pendant la finale du Masters 1000 d’Indian Wells, Rafael Nadal avait décrit sa douleur après sa défaite contre Taylor Fritz. « Quand je respire, quand je bouge, c’est comme une aiguille qui s’en­fonce à chaque fois », expli­quait le Majorquin.

La ques­tion est désor­mais de savoir s’il sera apte pour le tournoi de Monte‐Carlo, qui débute dans moins de trois semaines (10 au 18 avril) et où il a prévu de lancer sa saison sur terre battue. Rafa a fait part de son inquié­tude avant de rentrer en Espagne pour se soigner.

« Il faut essayer de trouver une solu­tion à ce problème le plus rapi­de­ment possible. C’est une partie de la saison que j’adore jouer, j’es­père être prêt. Ce qui m’in­quiète main­te­nant, c’est ce qui se passe ici (il montre sa poitrine), que faire pour récu­pérer et combien de temps ça va prendre », s’est inter­rogé l’homme aux 21 titres du Grand Chelem dans des propos rapportés par L’Equipe.