Interrogé par nos confrères de AS sur son après carrière et s’il aime­rait devenir coach sur le circuit, Rafael Nadal n’a pas fermé la porte à cette éven­tua­lité tout en se montrant ferme sur certains condi­tions notam­ment concer­nant le calendrier.

« On me pose souvent des ques­tions sur l’avenir auxquelles je ne peux pas répondre, ou dire une chose ou une autre. Parce que l’avenir est souvent incer­tain et je ne perds pas de vue que j’ai une académie où les joueurs viennent et que j’aime le sport en général. J’aime le tennis, donc je ne peux pas dire : ‘Je ne devien­drai jamais entraî­neur’. Mais ce qui est sûr est que je ne me vois pas faire un programme complet sur le circuit, c’est prati­que­ment impos­sible. Maintenant, certaines semaines, pour pouvoir aider quel­qu’un ou pour pouvoir passer du temps avec un joueur, eh bien, pour­quoi pas demain. Pas aujourd’hui, mais demain qui sait. »