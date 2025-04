Présent aux Laureus Awards à Madrid, et décoré du prix de « l’icône spor­tive », Rafael Nadal en a profité pour revenir sur son après‐carrière. Au micro d’Eurosport, le cham­pion espa­gnol est revenu sur l’hom­mage qui l’at­tend à Roland‐Garros le 25 mai prochain.

« Non, je ne suis pas très porté sur les hommages, mais il est évident que Roland‐Garros est l’en­droit le plus impor­tant de ma carrière, sans aucun doute. Donc, si quelque chose de grand doit être fait, il faut que ce soit là‐bas, ou au moins leur donner la prio­rité pour que ce soit là‐bas. C’est ainsi que les choses ont été plani­fiées depuis le début, et c’est tout. Je suis ravi qu’il en soit ainsi. »