De passage ce lundi soir devant la presse après avoir reçu un trophée pour l’en­semble de son oeuvre lors de la céré­monie des trophées AS, un quoti­dien sportif espa­gnol, Rafael Nadal a été inter­rogé sur la possi­bi­lité de parti­ciper à une exhi­bi­tion avec Roger Federer.

Et avec une petite pointe d’hu­mour, l’Espagnol a expliqué qu’il avait besoin d’en­traî­ne­ment avant d’en­vi­sager un tel projet.

« En termes de possi­bi­lité, cela peut arriver. On ne sait jamais. Je main­tiens une très bonne rela­tion avec Roger ; nous discu­tons régu­liè­re­ment. Je pense que quelque chose finira par se concré­tiser. Il est absent depuis plus long­temps, et moi, en un an, j’ai litté­ra­le­ment joué 45 minutes un jour et 45 minutes un autre, pour être honnête. Pour revenir sur un court et ne pas être catas­tro­phique, j’au­rais besoin d’un peu de temps. Honnêtement, il s’en­traîne depuis plus long­temps que moi. Je pense qu’il a quelque chose de prévu pour janvier, donc il se prépare depuis un certain temps. Je lui ai déjà dit lors de notre dernière conver­sa­tion que si nous devions faire quelque chose, il fallait me prévenir un peu à l’avance, afin qu’il ne me ridi­cu­lise pas sur le court. Si l’oc­ca­sion se présente et que cela nous amuse tous les deux, ce serait bien. »