AccueilATPNadal, sur son projet avec Federer : "Je n'ai pas envie qu'il...
ATP

Nadal, sur son projet avec Federer : « Je n’ai pas envie qu’il me ridiculise »

Thomas S
Par Thomas S

-

173

De passage ce lundi soir devant la presse après avoir reçu un trophée pour l’en­semble de son oeuvre lors de la céré­monie des trophées AS, un quoti­dien sportif espa­gnol, Rafael Nadal a été inter­rogé sur la possi­bi­lité de parti­ciper à une exhi­bi­tion avec Roger Federer.

Et avec une petite pointe d’hu­mour, l’Espagnol a expliqué qu’il avait besoin d’en­traî­ne­ment avant d’en­vi­sager un tel projet. 

« En termes de possi­bi­lité, cela peut arriver. On ne sait jamais. Je main­tiens une très bonne rela­tion avec Roger ; nous discu­tons régu­liè­re­ment. Je pense que quelque chose finira par se concré­tiser. Il est absent depuis plus long­temps, et moi, en un an, j’ai litté­ra­le­ment joué 45 minutes un jour et 45 minutes un autre, pour être honnête. Pour revenir sur un court et ne pas être catas­tro­phique, j’au­rais besoin d’un peu de temps. Honnêtement, il s’en­traîne depuis plus long­temps que moi. Je pense qu’il a quelque chose de prévu pour janvier, donc il se prépare depuis un certain temps. Je lui ai déjà dit lors de notre dernière conver­sa­tion que si nous devions faire quelque chose, il fallait me prévenir un peu à l’avance, afin qu’il ne me ridi­cu­lise pas sur le court. Si l’oc­ca­sion se présente et que cela nous amuse tous les deux, ce serait bien. »

Publié le mardi 2 décembre 2025 à 19:45

Article précédent
Serena Williams de retour sur le circuit en 2026 ?

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.