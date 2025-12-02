De passage ce lundi soir devant la presse après avoir reçu un trophée pour l’ensemble de son oeuvre lors de la cérémonie des trophées AS, un quotidien sportif espagnol, Rafael Nadal a été interrogé sur la possibilité de participer à une exhibition avec Roger Federer.
Et avec une petite pointe d’humour, l’Espagnol a expliqué qu’il avait besoin d’entraînement avant d’envisager un tel projet.
« En termes de possibilité, cela peut arriver. On ne sait jamais. Je maintiens une très bonne relation avec Roger ; nous discutons régulièrement. Je pense que quelque chose finira par se concrétiser. Il est absent depuis plus longtemps, et moi, en un an, j’ai littéralement joué 45 minutes un jour et 45 minutes un autre, pour être honnête. Pour revenir sur un court et ne pas être catastrophique, j’aurais besoin d’un peu de temps. Honnêtement, il s’entraîne depuis plus longtemps que moi. Je pense qu’il a quelque chose de prévu pour janvier, donc il se prépare depuis un certain temps. Je lui ai déjà dit lors de notre dernière conversation que si nous devions faire quelque chose, il fallait me prévenir un peu à l’avance, afin qu’il ne me ridiculise pas sur le court. Si l’occasion se présente et que cela nous amuse tous les deux, ce serait bien. »
Publié le mardi 2 décembre 2025 à 19:45