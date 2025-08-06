L’affaire de dopage de Jannik Sinner a fait couler beau­coup d’encre, que ce soit dans les médias, sur les réseaux sociaux, mais égale­ment chez les joueurs du circuit.

Dans des propos relayés par Tennis Up To Date, Nicolas Jarry, lui qui a connu une affaire de dopage simi­laire à celle du numéro 1 mondial, est revenu sur son propre cas.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne semble pas digérer les sanc­tions qu’il juge « diffé­rentes », prises à l’égard du cham­pion italien :

« J’ai toujours dit que j’aurais aimé rece­voir le même trai­te­ment, car la situa­tion de Jannik était très simi­laire et les résul­tats ont été tota­le­ment diffé­rents. Le temps, la rapi­dité avec laquelle les déci­sions ont été prises, et le soutien que j’ai reçu de l’ATP et des autres médias n’étaient pas les mêmes. Ces substances prove­naient d’une conta­mi­na­tion croisée dans un labo­ra­toire brési­lien qui fabri­quait mes vitamines.Quand je suis rentré au Chili, je suis tombé en dépres­sion, je ne voulais même plus me lever du lit, j’ai dû consulter un psychiatre. On m’a dit que ça pren­drait quelques semaines, puis ça a été quelques mois. À l’US Open, j’étais encore très affaibli. »

Pour rappel, cette situa­tion avait écarté le Chilien des terrains pour une durée de 11 mois en 2019, ce qui lui avait valu une perte quasi inté­grale de ses points ATP.