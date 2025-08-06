L’affaire de dopage de Jannik Sinner a fait couler beaucoup d’encre, que ce soit dans les médias, sur les réseaux sociaux, mais également chez les joueurs du circuit.
Dans des propos relayés par Tennis Up To Date, Nicolas Jarry, lui qui a connu une affaire de dopage similaire à celle du numéro 1 mondial, est revenu sur son propre cas.
Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne semble pas digérer les sanctions qu’il juge « différentes », prises à l’égard du champion italien :
« J’ai toujours dit que j’aurais aimé recevoir le même traitement, car la situation de Jannik était très similaire et les résultats ont été totalement différents. Le temps, la rapidité avec laquelle les décisions ont été prises, et le soutien que j’ai reçu de l’ATP et des autres médias n’étaient pas les mêmes. Ces substances provenaient d’une contamination croisée dans un laboratoire brésilien qui fabriquait mes vitamines.Quand je suis rentré au Chili, je suis tombé en dépression, je ne voulais même plus me lever du lit, j’ai dû consulter un psychiatre. On m’a dit que ça prendrait quelques semaines, puis ça a été quelques mois. À l’US Open, j’étais encore très affaibli. »
Pour rappel, cette situation avait écarté le Chilien des terrains pour une durée de 11 mois en 2019, ce qui lui avait valu une perte quasi intégrale de ses points ATP.
