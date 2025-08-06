Djokovic est un champion éternel. En effet, on sait tous que le Serbe est le dernier membre du Big 4 à encore jouer et gagner sur le circuit ATP.
Bien qu’il soit moins présent sur les tournois en dehors des Grands Chelems, comme en témoigne son forfait au prochain Masters 1000 de Cincinnati, le Serbe étonne toujours par sa longévité et reste admiré par ses pairs sur les réseaux sociaux.
En atteste la réponse d’Ivan Ljubicic, toujours responsable du haut niveau à la FFT, à un tweet rappelant que Novak est au moins plus âgé de neuf ans que n’importe quel joueur du Top 20 mondial actuel :
« Une fois qu’il prendra sa retraite, nous reviendrons à la normalité, où les humains ne pourront plus être compétitifs au plus haut niveau après un certain âge… »
La réaction du Croate est tout à fait compréhensible, car, hormis pour quelques champions, la longévité est l’un des atouts les plus rares et les plus difficiles à préserver.
Publié le mercredi 6 août 2025 à 14:15