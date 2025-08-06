AccueilATPIvan Ljubicic prévient tout le monde concernant Novak Djokovic : "Une fois...
ATP

Ivan Ljubicic prévient tout le monde concer­nant Novak Djokovic : « Une fois qu’il prendra sa retraite, nous revien­drons à la norma­lité, où les humains ne pour­ront plus être compé­ti­tifs au plus haut niveau après un certain âge »

Henri Dupont
Par Henri Dupont

-

99

Djokovic est un cham­pion éternel. En effet, on sait tous que le Serbe est le dernier membre du Big 4 à encore jouer et gagner sur le circuit ATP.

Bien qu’il soit moins présent sur les tour­nois en dehors des Grands Chelems, comme en témoigne son forfait au prochain Masters 1000 de Cincinnati, le Serbe étonne toujours par sa longé­vité et reste admiré par ses pairs sur les réseaux sociaux.

En atteste la réponse d’Ivan Ljubicic, toujours respon­sable du haut niveau à la FFT, à un tweet rappe­lant que Novak est au moins plus âgé de neuf ans que n’importe quel joueur du Top 20 mondial actuel :

« Une fois qu’il prendra sa retraite, nous revien­drons à la norma­lité, où les humains ne pour­ront plus être compé­ti­tifs au plus haut niveau après un certain âge… »

La réac­tion du Croate est tout à fait compré­hen­sible, car, hormis pour quelques cham­pions, la longé­vité est l’un des atouts les plus rares et les plus diffi­ciles à préserver.

Publié le mercredi 6 août 2025 à 14:15

Article précédent
Aryna Sabalenka n’a vrai­ment pas de chance
Article suivant
Nicolas Jarry amer sur l’af­faire de dopage de Sinner : « J’ai toujours dit que j’aurais aimé rece­voir le même trai­te­ment, car la situa­tion de Jannik était très similaire »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.