Djokovic est un cham­pion éternel. En effet, on sait tous que le Serbe est le dernier membre du Big 4 à encore jouer et gagner sur le circuit ATP.

Bien qu’il soit moins présent sur les tour­nois en dehors des Grands Chelems, comme en témoigne son forfait au prochain Masters 1000 de Cincinnati, le Serbe étonne toujours par sa longé­vité et reste admiré par ses pairs sur les réseaux sociaux.

En atteste la réponse d’Ivan Ljubicic, toujours respon­sable du haut niveau à la FFT, à un tweet rappe­lant que Novak est au moins plus âgé de neuf ans que n’importe quel joueur du Top 20 mondial actuel :

Once he retires, we will go back to norma­lity, where humans will not be able to be compe­ti­tive at highest level after certain age.…. — Ivan Ljubicic (@theljubicic) August 6, 2025

« Une fois qu’il prendra sa retraite, nous revien­drons à la norma­lité, où les humains ne pour­ront plus être compé­ti­tifs au plus haut niveau après un certain âge… »

La réac­tion du Croate est tout à fait compré­hen­sible, car, hormis pour quelques cham­pions, la longé­vité est l’un des atouts les plus rares et les plus diffi­ciles à préserver.