AccueilATP - WTALa réaction de Nick Kyrgios aux nombreuses menaces reçues par Elina Svitolina...
ATP - WTA

La réac­tion de Nick Kyrgios aux nombreuses menaces reçues par Elina Svitolina après sa défaite contre Naomi Osaka : « C’est dégoûtant »

Henri Dupont
Par Henri Dupont

-

31

Suite à sa défaite en quart de finale du WTA 1000 de Montréal contre Naomi Osaka, Elina Svitolina a reçu de nombreuses insultes et menaces sur ses réseaux sociaux.

Cette situa­tion n’a pas manqué de faire réagir le fantasque joueur Australien Nick Kyrgios sur son compte X :

Sa réac­tion, que l’on traduit litté­ra­le­ment par « Dégoutant », est tout à fait légi­time, quand on voit ce fléau toucher de plus en plus de joueuses et de joueurs sur le circuit.

Tant que de vraies sanc­tions ne seront pas établies pour défendre et protéger les joueurs de tennis contre ces « parieurs », les menaces ne dispa­raî­tront pas des réseaux sociaux et de leurs messages privés.

Publié le mercredi 6 août 2025 à 15:15

Article précédent
Nicolas Jarry amer sur l’af­faire de dopage de Sinner : « J’ai toujours dit que j’aurais aimé rece­voir le même trai­te­ment, car la situa­tion de Jannik était très similaire »
Article suivant
Alex De Minaur, la série noire face aux meilleurs se prolonge

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.