Suite à sa défaite en quart de finale du WTA 1000 de Montréal contre Naomi Osaka, Elina Svitolina a reçu de nombreuses insultes et menaces sur ses réseaux sociaux.

Cette situa­tion n’a pas manqué de faire réagir le fantasque joueur Australien Nick Kyrgios sur son compte X :

Sa réac­tion, que l’on traduit litté­ra­le­ment par « Dégoutant », est tout à fait légi­time, quand on voit ce fléau toucher de plus en plus de joueuses et de joueurs sur le circuit.

Tant que de vraies sanc­tions ne seront pas établies pour défendre et protéger les joueurs de tennis contre ces « parieurs », les menaces ne dispa­raî­tront pas des réseaux sociaux et de leurs messages privés.