Suite à sa défaite en quart de finale du WTA 1000 de Montréal contre Naomi Osaka, Elina Svitolina a reçu de nombreuses insultes et menaces sur ses réseaux sociaux.
Cette situation n’a pas manqué de faire réagir le fantasque joueur Australien Nick Kyrgios sur son compte X :
Sa réaction, que l’on traduit littéralement par « Dégoutant », est tout à fait légitime, quand on voit ce fléau toucher de plus en plus de joueuses et de joueurs sur le circuit.
Tant que de vraies sanctions ne seront pas établies pour défendre et protéger les joueurs de tennis contre ces « parieurs », les menaces ne disparaîtront pas des réseaux sociaux et de leurs messages privés.
Publié le mercredi 6 août 2025 à 15:15