Alex De Minaur n’y arrive toujours pas.

L’Australien s’est incliné cette nuit en quarts de finale face à Ben Shelton, en deux sets : 3–6, 4–6. Un score un peu sévère, qui confirme toute­fois que De Minaur éprouve encore des diffi­cultés face aux membres du top 10.

Comme le rappelle le compte Jeu, Set et Maths, cette défaite contre l’Américain est la 12ᵉ consé­cu­tive face à un membre du top 10 pour l’actuel 8ᵉ joueur mondial.

Une statis­tique qui fait tâche, d’autant que l’Australien figure régu­liè­re­ment dans le top 15 mondial depuis plusieurs saisons.

Pour l’instant, il ne parvient pas à fran­chir ce cap, et l’on peut se demander si sa marge de progres­sion sera suffi­sante pour y arriver.

Publié le mercredi 6 août 2025 à 15:45

