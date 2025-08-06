Alex De Minaur n’y arrive toujours pas.
L’Australien s’est incliné cette nuit en quarts de finale face à Ben Shelton, en deux sets : 3–6, 4–6. Un score un peu sévère, qui confirme toutefois que De Minaur éprouve encore des difficultés face aux membres du top 10.
Comme le rappelle le compte Jeu, Set et Maths, cette défaite contre l’Américain est la 12ᵉ consécutive face à un membre du top 10 pour l’actuel 8ᵉ joueur mondial.
Une statistique qui fait tâche, d’autant que l’Australien figure régulièrement dans le top 15 mondial depuis plusieurs saisons.
Pour l’instant, il ne parvient pas à franchir ce cap, et l’on peut se demander si sa marge de progression sera suffisante pour y arriver.
Publié le mercredi 6 août 2025 à 15:45