L’ancien 4e joueur mondial et demi‐finaliste à l’Open d’Australie en 2006 (défaite face à Roger Federer), Nicolas Kiefer, a accordé une inter­view a nos confrères alle­mands de Tennisnet dans laquelle il revient notam­ment sur le retour d’Alexander Zverev sur le circuit après sa grave bles­sure contractée face à Rafael Nadal en demi‐finales de Roland‐Garros.

« Il ne manque pas grand‐chose à Sascha. Il n’a pas perdu la main. Mais ce que l’on voit, c’est qu’il manque un peu de confiance en lui. Avant, il marquait des points dans des situa­tions serrées, main­te­nant les adver­saires se doutent que Sascha est vulné­rable – ou plutôt qu’il peut être battu. Il y a un an, c’était encore tout autre chose. Il doit main­te­nant se remettre dans le bain. Je pour­rais m’ima­giner que Sascha se met un peu trop de pres­sion en ce moment. Et la concur­rence ne dort pas : Auger‐Aliassime, Rune, Ruud, Rublev, Tsitsipas – ils sont tous de plus en plus forts. La bles­sure a été une énorme malchance. Maintenant, Sascha doit prati­que­ment tout recom­mencer. Il est égale­ment clair qu’il glisse main­te­nant un peu dans le clas­se­ment, qu’il se retrouve plus tôt face aux gros joueurs. C’est un cercle vicieux. Mais je souhaite aussi pour lui qu’il revienne au premier plan. »