Tête de série numéro 1 sur le WTA 250 de Monterrey, Caroline Garcia a pour l’ins­tant parfai­te­ment tenu son rang. Après avoir battu le Belge Elise Mertens au cours d’un duel hale­tant ce samedi, la Lyonnaise va s’at­ta­quer à la Croate Donna Vekic (tombeuse de la Chinoise Zhu) pour un 12e trophée en carrière et un premier cette saison.

« C’était très intense. Chaque point était super impor­tant depuis le tout premier jeu du match. Nous avons eu beau­coup de balles de break à sauver, toutes les deux, et elles ont été sauvées avec beau­coup de gagnants », a déclaré la Française avant d’évo­quer la finale de ce dimanche où elle sera opposé à Donna Vekic. « Donna a fait un début d’année incroyable et une fin d’année forte l’année dernière égale­ment. Elle a déjà prouvé par le passé qu’elle est une bonne joueuse et aujourd’hui elle a fait une demi‐finale solide. Maintenant, il y a un gros match à jouer et je suis très excitée », a déclaré Garcia lors de son inter­view sur le court.