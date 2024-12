Toujours en acti­vité en double et égale­ment consul­tant pour Eurosport, Nicolas Mahut n’a pas manqué de réagir aux récents propos incen­diaires de Nick Kyrgios au sujet d’un éven­tuel duel face à Jannik Sinner à l’Open d’Australie.

Et après avoir estimé qu’en­ve­nimer la situa­tion de la sorte ne servait à rien, le Français a expliqué que l’Australien n’avait de toute manière quasi­ment aucune chance de l’emporter compte tenu de sa longue absence et du niveau de jeu de l’ac­tuel numéro 1 mondial.

« De toute manière, quand Kyrgios joue en Australie, ça fait des années que le public est toujours un peu à la limite. On l’avait vu notam­ment en double avec Kokkinakis où le public était passé de l’autre côté de la barrière. S’il venait à jouer Kyrgios, je pense que c’est plus le climat d’avant‐match qui serait diffi­cile à gérer que le match en lui‐même pour Sinner. Kyrgios n’a pas joué depuis trop long­temps. On peut rêver d’un titre pour Kyrgios à l’Open d’Australie mais il faut être réaliste en termes de niveau. Même si le public est excité, s’il y a 6–3, 6–3, 6–3, bon.… »