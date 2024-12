Alors que Netflix a annoncé il y a quelques heure la sortie prochaine d’un docu­men­taire consacré à Rafael Nadal, sobre­ment inti­tulé « Rafa », ce dernier a pris la parole pour expli­quer la genèse de ce projet. Et à l’écouter, l’homme aux 14 Roland‐Garros s’est un peu laissé embarquer.

« Je n’au­rais jamais pensé faire quelque chose comme ça. Mais j’ai reçu un appel de David Ellison (impor­tant produc­teur améri­cain, ndlr) et ses paroles, asso­ciées à un projet extra­or­di­naire qu’ils m’ont présenté, m’ont vrai­ment convaincu que c’était la bonne chose à faire. Tout le monde pourra voir comment s’est déroulée ma vie au cours de ma carrière de tennisman et en parti­cu­lier au cours de la dernière année que j’ai vécue. Je suis sûr que le produit final, la série docu­men­taire, sera extra­or­di­naire et qu’elle sera vue dans le monde entier. Je remercie David Ellison et son équipe de Skydance d’avoir créé ce projet et d’y avoir cru. À ma famille et à mon équipe pour m’avoir permis d’être filmée l’année dernière, je sais que cela n’a pas été facile pour nous tous. À mes collègues et à mes pairs qui ont donné de leur temps pour se mettre devant une caméra pendant un certain temps. Et merci aux tour­nois du monde entier qui ont faci­lité le travail, ce n’était pas facile. »