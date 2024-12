Officiellement retraité depuis exac­te­ment un mois, Rafael Nadal est revenu sur les meilleurs chapitres de son immense carrière dans une lettre écrite pour le site The Players’ Tribune.

Et après avoir fait une révé­la­tion inédite sur un problème physique, le cham­pion espa­gnol en a abordé un autre beau­coup plus connu, celui concer­nant sa bles­sure persis­tante au pied apparue lors­qu’il était encore adoles­cent. Et à le lire, il en a beau­coup souffert.

« Je me suis blessé à l’âge de 17 ans et on m’a dit que je ne rejoue­rais proba­ble­ment plus jamais au tennis profes­sionnel. J’ai appris que tout peut s’ar­rêter en un instant. Ce n’est pas seule­ment une petite fissure dans mon pied, c’est une maladie. Il n’y a pas de remède, seule­ment une prise en charge. Le syndrome de Mueller‐Weiss. Qu’est‐ce que ça veut dire ? Vous passez de la plus grande joie au réveil le lende­main matin sans pouvoir marcher. J’ai passé de nombreux jours à pleurer à la maison, mais ce fut une grande leçon d’hu­mi­lité, et j’ai eu la chance d’avoir un père – la véri­table influence que j’ai eue dans ma vie – qui a toujours été très positif. « Nous trou­ve­rons une solu­tion », disait‐il. « Et si nous n’y arri­vons pas, il y a d’autres choses dans la vie en dehors du tennis. En enten­dant ces mots, j’avais du mal à les assi­miler, mais Dieu merci, après beau­coup de douleurs, d’opé­ra­tions, de réédu­ca­tion et de larmes, une solu­tion a été trouvée, et pendant toutes ces années, j’ai pu me battre. »