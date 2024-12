De passage dans le dernier épisode du podcast d’Andy Roddick, dans lequel il a notam­ment exprimé une inquié­tude pour Carlos Alcaraz, John McEnroe a égale­ment exprimé son pessi­misme pour la saison 2025 à venir de Novak Djokovic.

« Le problème avec Novak, enfin non pas qu’il y en ait un, mais ça être diffi­cile parce qu’il veut juste gagner les Grands Chelems. Et comment le faire quand on ne joue pas beau­coup de tour­nois… Il pour­rait jouer contre Alcaraz en quarts et contre Sinner en demi‐finales, car il est 7e mondial et Alcaraz est troi­sième mondial en ce moment, ce qui complique les choses. Il a deux enfants, il est comme sur la fin, vous pouvez supposer qu’il sera diffi­cile pour lui de gérer cela, comme nous l’avons vu l’année dernière », a noté la légende améri­caine dans des propos rapportés par Sportskeeda.