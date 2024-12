Invité à s’ex­primer sur l’af­faire de dopage impli­quant Jannik Sinner chez nos confères d’Eurosport, Mats Wilander a expliqué que l’Italien et numéro 1 mondial était selon lui tota­le­ment innocent.

« Je pense que Jannik Sinner est complè­te­ment inno­cent. Il n’y a aucune chance qu’il ait essayé de faire quoi que ce soit d’illégal et ce n’était pas du tout de sa faute. Il serait inté­res­sant de voir si Jannik Sinner pour­rait tenir bon et garder son sang‐froid s’il affron­tait quel­qu’un comme Nick Kyrgios, par exemple, dans l’an­cien Vodafone, la John Caine Arena, où ils laissent entrer tous les déten­teurs de billets pour l’Open d’Australie, où le âge moyen va de 60 ans à 16 ou peut‐être 20 ans et certains d’entre eux boivent quelques bières de trop. Et cette ambiance serait inté­res­sante pour voir si Jannik Sinner pourra garder son sang‐froid si Nick Kyrgios devance vrai­ment Sinner. »