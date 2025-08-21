Après Hubert Hurkacz, Matteo Berrettini, Grigor Dimitrov et Arthur Fils, c’est au tour de Kei Nishikori de déclarer forfait pour l’US Open (24 août au 7 septembre).
Hi fans, unfortunately I will not be ready for the U.S. Open yet. I had an MRI taken of my back and it’s not 100% healed yet. Working hard to be back on court soon. Thanks for the support.— Kei Nishikori (@keinishikori) August 20, 2025
« Salut les fans, malheureusement, je ne serai pas prêt pour l’US Open. J’ai passé une IRM du dos et je ne suis pas encore complètement rétabli. Je travaille dur pour revenir rapidement sur le court. Merci pour votre soutien », a expliqué le Japonais, 88e mondial, finaliste du Grand Chelem new‐yorkais en 2014.
Publié le jeudi 21 août 2025 à 11:10