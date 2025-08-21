AccueilATPNouveau forfait à l'US Open : "Malheureusement, je ne serai pas prêt..."
Nouveau forfait à l’US Open : « Malheureusement, je ne serai pas prêt… »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

1

Après Hubert Hurkacz, Matteo Berrettini, Grigor Dimitrov et Arthur Fils, c’est au tour de Kei Nishikori de déclarer forfait pour l’US Open (24 août au 7 septembre). 

« Salut les fans, malheu­reu­se­ment, je ne serai pas prêt pour l’US Open. J’ai passé une IRM du dos et je ne suis pas encore complè­te­ment rétabli. Je travaille dur pour revenir rapi­de­ment sur le court. Merci pour votre soutien », a expliqué le Japonais, 88e mondial, fina­liste du Grand Chelem new‐yorkais en 2014. 

Publié le jeudi 21 août 2025 à 11:10

