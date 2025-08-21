Après Hubert Hurkacz, Matteo Berrettini, Grigor Dimitrov et Arthur Fils, c’est au tour de Kei Nishikori de déclarer forfait pour l’US Open (24 août au 7 septembre).

Hi fans, unfor­tu­na­tely I will not be ready for the U.S. Open yet. I had an MRI taken of my back and it’s not 100% healed yet. Working hard to be back on court soon. Thanks for the support. — Kei Nishikori (@keinishikori) August 20, 2025

« Salut les fans, malheu­reu­se­ment, je ne serai pas prêt pour l’US Open. J’ai passé une IRM du dos et je ne suis pas encore complè­te­ment rétabli. Je travaille dur pour revenir rapi­de­ment sur le court. Merci pour votre soutien », a expliqué le Japonais, 88e mondial, fina­liste du Grand Chelem new‐yorkais en 2014.