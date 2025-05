Ex‐24e joueuse mondiale et consul­tante pour Sky Sports depuis plusieurs années, Annabel Croft a longue­ment analysé la crise de résul­tats que traverse actuel­le­ment Novak Djokovic. Et pour la Britannique, c’est tout sauf rassurant.

« Cela devient de plus en plus diffi­cile, et en fait, j’ai toujours l’im­pres­sion qu’il est un peu à plat sur le terrain. Il n’ar­rive tout simple­ment pas à trouver la formule gagnante. Il n’a pas remporté de Grand Chelem l’année dernière, ce qui est extra­or­di­naire et quand je regarde ses résul­tats, il a subi des défaites inha­bi­tuelles contre des joueurs très mal classés. Il perd donc défi­ni­ti­ve­ment confiance, et son dernier grand match, était contre Alcaraz à l’Open d’Australie. Cette victoire était abso­lu­ment phéno­mé­nale. Il n’est plus le même depuis ce match, donc je ne sais pas vrai­ment ce qui se passe, s’il y a des distrac­tions en dehors du tennis, s’il n’est tout simple­ment pas heureux ou s’il a perdu confiance. Quoi qu’il en soit, il n’a pas l’air en pleine forme à l’ap­proche de Roland‐Garros. Il s’est retiré de Rome, et nous savons que c’est un tournoi qu’il adore. »