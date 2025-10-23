AccueilATP"On a eu Loïs Boisson et quelques résultats complètements fous cette année,...
ATP

« On a eu Loïs Boisson et quelques résul­tats complè­te­ments fous cette année, mais ce que fait Valentin Vacherot est dingue. C’est un conte de fées », estime Benoît Maylin

Thomas S
Par Thomas S

-

93
Screenshot

Passé tout proche d’un nouvel exploit face à Taylor Fritz, au premier tour de l’ATP 500 de Bâle, Valentin Vacherot, fina­le­ment battu 4–6, 7–6, 7–5, après 2h40 de jeu, n’a vrai­ment pas à rougir. 

Dix jours après son sacre histo­rique sur le Masters 1000 de Shanghai, le Monégasque a montré qu’il était prêt à jouer dans les cour des grands. C’est en tout cas l’avis de notre confrère, Benoît Maylin.

« Valentin Vacherot, c’est du Hollywood, Disney, Pixar mélangés. C’est un conte de fées. On a eu Loïs Boisson, Terence Atmane, on a eu quelques résul­tats complè­te­ments fous, je parle que des Français, il y a eu d’autres choses. Et là tu as le Valentin Vacherot qui nous fait un truc complè­te­ment dingue. Ce qui me stupéfie chez lui, c’est qu’il allie l’as­pect physique et l’as­pect mental. Il s’est prouvé à lui‐même qu’il était capable de performer. Je ne vois pas en quoi il peut être déçu après son match contre Taylor Fritz, c’est impos­sible. Il était très proche de gagner. »

Publié le jeudi 23 octobre 2025 à 15:23

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats en direct !
Article suivant
La propo­si­tion de Taylor Fritz pour empê­cher le ralen­tis­se­ment du jeu : « La règle est très ancienne. Et je pense que le jeu a beau­coup évolué depuis qu’elle a été établie »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.