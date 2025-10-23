Passé tout proche d’un nouvel exploit face à Taylor Fritz, au premier tour de l’ATP 500 de Bâle, Valentin Vacherot, finalement battu 4–6, 7–6, 7–5, après 2h40 de jeu, n’a vraiment pas à rougir.
Dix jours après son sacre historique sur le Masters 1000 de Shanghai, le Monégasque a montré qu’il était prêt à jouer dans les cour des grands. C’est en tout cas l’avis de notre confrère, Benoît Maylin.
🧚♀️ « Vacherot, c’est du Hollywood, Disney, Pixar mélangés. Un vrai conte de fées. Ce qui me stupéfie chez lui, c’est qu’il allie l’aspect physique et l’aspect mental. Il s’est prouvé à lui‐même qu’il était capable de performer. »— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) October 23, 2025
🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/4tznSaoK0x
« Valentin Vacherot, c’est du Hollywood, Disney, Pixar mélangés. C’est un conte de fées. On a eu Loïs Boisson, Terence Atmane, on a eu quelques résultats complètements fous, je parle que des Français, il y a eu d’autres choses. Et là tu as le Valentin Vacherot qui nous fait un truc complètement dingue. Ce qui me stupéfie chez lui, c’est qu’il allie l’aspect physique et l’aspect mental. Il s’est prouvé à lui‐même qu’il était capable de performer. Je ne vois pas en quoi il peut être déçu après son match contre Taylor Fritz, c’est impossible. Il était très proche de gagner. »
Publié le jeudi 23 octobre 2025 à 15:23