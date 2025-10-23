Passé tout proche d’un nouvel exploit face à Taylor Fritz, au premier tour de l’ATP 500 de Bâle, Valentin Vacherot, fina­le­ment battu 4–6, 7–6, 7–5, après 2h40 de jeu, n’a vrai­ment pas à rougir.

Dix jours après son sacre histo­rique sur le Masters 1000 de Shanghai, le Monégasque a montré qu’il était prêt à jouer dans les cour des grands. C’est en tout cas l’avis de notre confrère, Benoît Maylin.

« Valentin Vacherot, c’est du Hollywood, Disney, Pixar mélangés. C’est un conte de fées. On a eu Loïs Boisson, Terence Atmane, on a eu quelques résul­tats complè­te­ments fous, je parle que des Français, il y a eu d’autres choses. Et là tu as le Valentin Vacherot qui nous fait un truc complè­te­ment dingue. Ce qui me stupéfie chez lui, c’est qu’il allie l’as­pect physique et l’as­pect mental. Il s’est prouvé à lui‐même qu’il était capable de performer. Je ne vois pas en quoi il peut être déçu après son match contre Taylor Fritz, c’est impos­sible. Il était très proche de gagner. »