Absent depuis le 5 août 2022, Reilly Opelka continue néan­moins de faire parler de lui avec des décla­ra­tions souvent fracas­santes. Invité du podcast de Craig Shapiro, le géant améri­cain a d’abord dézingué la série‐documentaire Netflix « Break Point » avant de donner son avis sur les nombreuses plaintes de Daniil Medvedev (et d’autres joueurs à l’image d’Holger Rune) à Indian Wells sur la lenteur des courts.

« Les joueurs râlent beau­coup plus main­te­nant. Je n’ai pas été présent ces huit derniers mois, mais je pense que cela devient incon­trô­lable. Indian Wells fait partie des courts les plus lents sur lesquels j’ai joué, mais le plus lent de toute ma vie était à Boston pour la Laver Cup en 2021. C’était, sans aucun doute, les condi­tions les plus folles dans lesquelles j’ai jamais joué. Beaucoup de tour­nois ont des condi­tions lentes en indoor. Et je pense que c’est ainsi que le jeu évolue. Mettez‐vous dans la tête de Nadal. Rafa va gagner quoi qu’il arrive, il va trouver un moyen. Il n’aime pas perdre. Si vous augmentez la vitesse du court, Rafa va s’adapter. Il va apprendre à mieux servir, il va travailler sa première balle, il va peut‐être changer un peu la prise de son coup droit. C’est exac­te­ment comme cela que le tennis évolue, en ayant diffé­rents scéna­rios et diffé­rentes condi­tions », a estimé le 138e mondial actuel.