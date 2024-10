Toujours partant pour décrypter l’ac­tua­lité du tennis, Patrick Mouratoglou, dans une récente inter­view accordée à Tennis 365, a tenu à revenir sur la magni­fique saison de Carlos Alcaraz et notam­ment sur son doublé Roland‐Garros – Wimbledon.

« Je pense que ce qu’il a réalisé est proba­ble­ment la chose la plus diffi­cile à faire dans le tennis, gagner consé­cu­ti­ve­ment deux tour­nois qui sont opposés en termes de qualités pour les gagner. À Roland Garros, il faut être haut sur ses jambes, glisser, utiliser beau­coup de puis­sance pour faire des échanges plus longs. Ensuite, à Wimbledon, il faut renvoyer de gros services sur une surface qui est bien sûr meilleure pour les contre‐attaquants ou les joueurs beau­coup plus agres­sifs avec moins de rota­tion. Il faut être très bas sur les jambes et ne pas glisser et ces deux tour­nois sont si proches en termes de calen­drier, faire ces deux tour­nois dos à dos, c’est proba­ble­ment l’une des choses les plus diffi­ciles à faire au tennis. »