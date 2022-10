Au cours d’un entre­tien avec Prakash Amritraj pour Tennis Channel, Mark Philippoussis, consul­tant de luxe de Stefanos Tsitsipas, a critiqué la menta­lité actuelle sur le circuit. Et à en croire ses propos, il a dû appré­cier l’agres­si­vité de son poulain face à Nick Kyrgios au 3e tour de Wimbledon en juillet dernier.

« Ces gars‐là sont talen­tueux et d’in­croyables athlètes, mais, mon Dieu, ils sont mous ! Quand j’avais une balle courte, j’al­lais droit sur le gars, toujours. Vous vous excusez et vous passez à autre chose. Maintenant, c’est comme si tu devais envoyer un e‑mail pour t’ex­cuser, en plus des textes et des posts Instagram. Continue, frappe‐le encore », a lâché l’an­cien huitième joueur mondial.