Dans un entretien accordé à Tennis Magazin en Allemagne, on apprend beaucoup de choses sur l’enfance de Pierre-Hugues Herbert. Notamment qu’il a fait une partie de sa scolarité en Allemagne, et donc qu’il maitrise parfaitement la langue de Goethe. Mieux, l’Alsacien est un fervent supporter du modèle allemand, et par les temps qui courent, c’est plutôt intéressant de reporter ses propos : « Je pense que les Allemands ont très bien compris comment vivre. C’est peut-être un peu trop strict pour nous Français, mais ça aide dans la vie si tout le monde suit les règles. Vous faites beaucoup de bien en matière d’environnement. Vous avez une longueur d’avance sur nous, français. »