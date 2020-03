On le sait, les discussions sont presque permanentes en ce moment au sein du conseil des joueurs. Il est clair que tout le monde y participe activement. Selon le Daily Mail, il y aurait une vraie différence d’approche entre Djokovic et Nadal et Federer.

Le Suisse et l’Espagnol prôneraient l’idée de prendre des décisions au fur et à mesure de l’évolution de l’épidémie, alors que le numéro 1 mondial aimerait qu’une décision ferme et définitive soit prise concernant la saison.

Les deux finalement se défendent sachant que la première laisse planer l’idée que l’on débutera quand cela sera possible. L’autre, mise sur une date précise, sûrement lointaine dans l’année, pour éviter d’être constamment dans l’attente.