Reverra-t-on du tennis en 2020 ? L’interrogation est grande tant le fonctionnement du circuit rend une reprise très difficile. Dans un long entretien accordé au quotidien espagnol El Pais, Rafael Nadal a été clair en faisant part de ses doutes : « J’aimerais bien, mais je ne pense pas malheureusement… Je m’engage à être prêt pour 2021. Et j’espère que ça sera possible. Je suis plus inquiet pour l’Open d’Australie que pour la fin de cette année. Pour moi, la saison 2020 est quasiment perdue. »

Ce n’est pas la première fois que le numéro 2 mondial émet des doutes quant à la reprise du circuit mondial, qui par nature, se déroule sur l’ensemble du globe. Lors d’un live sur les réseaux sociaux avec la Fédération espagnole, le Majorquin s’était déjà dit « très pessimiste ».